Smalling, la strada è in discesa

Corriere dello Sport (R.Maida) – Fonseca chiede soltanto il leader difensivo per ricostruire una Roma competitiva ed è stato ascoltato. Nelle ultime ore Fienga è stato a Milano ed ha ripreso il filo della trattativa per Smalling. Dopo lo strappo di fine luglio le parti hanno ripreso un dialogo costruttivo che presto dovrebbe riportare il difensore a Trigoria. Il giocatore si è già espresso, vuole la Roma. Ora serve un accordo economico che non è stato ancora raggiunto. Fienga si è spinto fino a 12 milioni più bonus per un acquisto immediato, il Manchester è ancora fermo a 20. La sensazione è che il punto di incontro sia intorno ai 15 più bonus. Nel frattempo De Sanctis lavora sugli esuberi e sta per cedere Fazio al Cagliari. Il suo contratto in scadenza nel 2021 è stato rinnovato fino al 2022 grazie al numero di presenze toccato dal difensore. Per chiudere l’affare, quindi, ci sono due strade: o il Cagliari paga il cartellino facendosi poi rimborsare metà dell’ingaggio per due stagioni, oppure la Roma lo cede in prestito oneroso contribuendo ad un anno di stipendio. Più complessa la situazione legata a Jesus che ha rifiutato il Cagliari e ha un accordo col Genoa. Preziosi non ha mai fatto un’offerta alla Roma che quindi ha avvisato il suo procuratore: o Jesus porta 3 milioni di euro o resta fino alla fine del contratto. Per Santon è in corso una trattativa col Besiktas: sarebbe un prestito oneroso che sgrava la Roma da un altro stipendio. Sondaggi per Peres da parte di Parma e Alaves. Intanto i giallorossi hanno rifiutato un’offerta per Calafiori da 7 milioni di euro proveniente dalla Fiorentina. L’intenzione è quella di lanciarlo alle spalle di Spinazzola.