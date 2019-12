Smalling in love: ora la Roma va all’assalto del Manchester United

Chris Smalling ha messo in chiaro, rispedendo al mittente offerte come quella della Juventus, che la sua priorità è la Roma e la permanenza nella Capitale. Lo ha detto anche al Manchester United che, proprio per il difensore, è in trattativa con la società capitolina. I giallorossi offrono 15 milioni per il cartellino mentre gli inglesi ne vogliono 20, molto probabilmente si chiuderà per una cifra in mezzo. Al difensore inglese verrà offerto un contratto da 3 milioni netti più bonus per 4 anni. Lo riporta il quotidiano Corriere della Sera.