Chris Smalling, dopo aver sperimentato il calore della città e della gente romana, ha garantito che non prenderà in considerazione offerte per il suo futuro al di fuori della Roma. La società giallorossa sta trattando con il Manchester United per l’acquisto del giocatore. Si chiuderà su una cifra tra i 12 e i 20 milioni. Il contratto offerto, invece, sarà sulla base di 3 milioni a stagione per 4 anni. Lo riporta il quotidiano Corriere dello Sport.