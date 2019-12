Smalling fa il turista e scopre la Capitale: Vaticano e Colosseo

Chris Smalling non poteva dare segnale più rassicurante ai tifosi della Roma che trasferire tutta la famiglia nella Capitale per trascorrere il Natale. Feste all’insegna del buon cibo, ma anche alla scoperta della più bella città del mondo: il difensore, infatti, ha postato sul suo profilo Instagram una foto ai Musei Vaticani con in mano le chiavi della città, ma anche all’interno del Colosseo. Nessun riferimento al suo futuro, ma di certo l’amore che sta nascendo verso la città di Roma lascia intuire che l’idea di restare anche a scadenza di contratto possa essere percorribile. Di certo non hanno nessuna intenzione lasciare Trigoria Dzeko e Kolarov che hanno scelto di trascorrere insieme le vacanze al caldo di Dubai: non solo mare e relax, ma anche allenamenti con un preparatore e due amici calciatori Ibricic e Adilovic. A Dubai è volato anche Juan Jesus che ha incontrato Saif Belhasa, uno degli imprenditori più ricchi al mondo che opera in diversi settori, a cui ha regalato la sua maglietta. Lo riporta Il Messaggero.