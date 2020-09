Smalling e due punte, la lista di Fonseca

Il Corriere Dello Sport (R.Maida) – Fonseca ha parlato chiaro, invitando la società a fare la propria parte per completare la squadra. Su Chris Smalling l’accordo con il Manchester United è ancora lontano e si è esposto senza mezzi termini, “Lo voglio qui”. Non solo il difensore, ma anche la necessità di prendere due attaccanti: oltre a uno tra Dzeko e Milik, gli serve un’alternativa perché Mkhitaryan in quel ruolo è una situazione emergenziale. La Roma sta provando ad accontentarlo, dando la preferenza ad un profilo giovane: l’ideale sarebbe l’argentino Bustos, classe ’98. La soluzione più confortevole nel rapporto qualità/prezzo potrebbe essere il ritorno di Kalinic, che ha rifiutato tutti i trasferimenti turchi perché spera di essere richiamato a Trigoria.