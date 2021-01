Smalling: “Difficile trovare le parole. C’è molta delusione da parte di tutti. Le grandi squadre reagiscono e dobbiamo rimboccarci le maniche”

Chris Smalling, difensore della Roma, è stato intervistato durante il post-partita di Lazio-Roma 3-0. Queste le sue parole:

SMALLING A ROMA TV

Come si giustifica una serata cosi?

E’ difficile trovare le parole. Stavamo giocando bene e questa partita è arrivata inaspettata. Dopo il secondo gol la partita è diventata dura. C’è molta delusione di tutti.

L’errore individuale vi ha condizionato psicologicamente dopo il primo gol?

Gli errori possono sempre capitare. In una partita importante cambia l’inerzia della gara. Ma questa non può essere una scusa perché mancava tanto tempo. Poi loro si sono chiusi e per noi è stato ancora più difficile.

E’ mancata anche una minima reazione dopo il primo gol…

Gli errori possono capitare ma mancava tanto tempo per mettere in piedi questa gara. Ora dobbiamo subito voltare pagina, le grandi squadre reagiscono. Ora abbiamo due partite in casa, dobbiamo rimboccarci le maniche e reagire.

Perché la Roma non riesce mai a reagire all’interno della stessa partita?

Nella partita ci sono dei momenti cruciali. Avremo il tempo per analizzare gli errori di questa gara. Ora concentriamoci sulla prossima. E’ un peccato perché vincendo oggi eravamo vicini alla vetta. Ora pensiamo alle prossime gare e a reagire.