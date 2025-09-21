Smalling celebra il derby dalla lontananza: cuore giallorosso sui social – FOTO

Anche chi non veste più la maglia giallorossa resta legato al cuore di Roma. Chris Smalling, ex difensore, ha voluto celebrare la vittoria della squadra nel derby contro la Lazio, mostrando il suo affetto sui social.

Il centrale inglese, oggi lontano dal club capitolino, ha pubblicato una storia con un semplice ma significativo gesto: un cuore giallo e rosso, i colori che lo hanno accompagnato durante le stagioni romane.

Un piccolo gesto, ma dal grande valore simbolico: Smalling dimostra ancora una volta il legame speciale con la città e con i tifosi, un filo invisibile che unisce passato e presente, vittorie e ricordi. La Roma può festeggiare in campo, e il suo ex difensore brinda idealmente da lontano.