Smalling, c’è l’accordo. È quasi Smalling destinazione Roma

Corriere dello Sport (R.Maida) – L’intrigo sul filo delle sterline diventerà una commedia a lieto fine: Chris Smalling è destinato a restare alla Roma anche nella prossima stagione. Ieri i dirigenti hanno avuto un altro colloquio con l’intermediario che lavora sulla trattativa per conto del Manchester United. Anche le parole di Fonseca (“Stiamo negoziando, siamo fiduciosi”) lasciano pensare che l’affare si farà. Ma non alle condizioni esagerate che hanno posto ex ante in Inghilterra, dove valutano il giocatore 20 milioni. Baldini ha saputo ammorbidire la controparte, nonostante lo scenario eventuale di un incrocio nella prossima semifinale di Europa League che nessuno è in grado di garantire. La Roma ha ottenuto intanto l’agevolazione sulle modalità di pagamento: Smalling rimarrebbe in prestito per un anno per poi essere acquistato intorno ai 15 milioni nel 2021. Non è ancora finita ma la strada è segnata, con la benevolenza del giocatore che a sua volta rinuncerà a qualcosa per firmare un contratto di quattro anni con la Roma: circa 3 milioni a stagione fino al 2024.