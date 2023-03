Slovacchia-Bosnia 2-0, Tahirovic esce al 74’

Secondo match di qualificazione per gli Europei 2024 anche per la Bosnia. Dopo la vittoria contro l’Islanda questa sera affronterà la Slovacchia. Il giallorosso Tahirovic parte per la seconda volta dal 1’ con la maglia della Bosnia. A giugno Portogallo e Bosnia si troveranno di fronte nella terza giornata, si sfideranno Rui Patricio contro Tahirovic. Serata pessima per la nazionale di Tahirovic, sconfitta 2-0 dalla squadra avversaria. Il centrocampista giallorosso in campo per 74’, viene poi sostituito da Stevanovic.