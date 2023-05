Skorupski: “Una buona prestazione, dobbiamo essere più cattivi sotto porta”

Il portiere del Bologna Lukasz Skorupski, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn dopo la gara contro la sua ex squadra, la Roma.

SKORUPSKI A DAZN

Sulla partita.

“Una buona prestazione, abbiamo palleggiato bene ma dobbiamo imparare a essere più cattivi sotto porta e fare gol: se vogliamo arrivare in alto in classifica dobbiamo sfruttare le situazioni in attacco e andare in rete”.

Sulle assenze in difesa.

“Io sono sempre tranquillo quando manca qualcuno perché so che chi viene chiamato in campo si fa sempre trovare pronto e dà una mano alla squadra, il clean sheet di oggi dimostra che abbiamo fatto bene la fase difensiva”.