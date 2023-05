Il Corriere dello Sport (C.Zucchelli) – Se la Roma farà allenamento a Trigoria e solo la conferenza stampa a Budapest, perché così obbligata, il Siviglia ha scelto un approccio diverso alla finale. La squadra spagnola arriverà oggi alle 12.15 in Ungheria, poi andrà all’Hotel Corinthia, sede del ritiro. Dopo la 18 è in programma la conferenza, poi l’allenamento aperto direttamente sul terreno della Puskas Arena, Monchi e il club offriranno, mercoledì, il pranzo alla stampa al seguito della squadra. Niente vigilia blindata, niente pressione ai livelli massimi quindi, d’altronde il Siviglia è più abituato della Roma a questo tipo di partite e le vive con una leggerezza diversa. I tifosi saranno circa 3mila, per aiutarli il club ha stanziato un voucher da 200 euro ma nonostante questo gli spagnoli non sono riusciti a terminare i tagliandi a loro disposizione.