Siviglia, Suso: “Sarà una bella partita contro la Roma, una squadra con un tecnico bravo”

L’ex Milan Suso, riscattato da poco dal Siviglia, nella conferenza stampa di rito ha rilasciato svariate dichiarazioni, parlando anche degli ottavi di Europa League contro la Roma. Ecco uno stralcio delle sue parole:

“Sono arrivato qui con l’obiettivo di qualificarmi alla prossima Champions League e fare bene in Europa League e per quest’ultimo siamo ancora in corsa con la squadra. Sarà una competizione diversa, chiaramente avremmo preferito giocarla in casa con il nostro pubblico, ma è la competizione preferita del nostro club e penso che faremo del nostro meglio. Sarà una bella partita con la Roma allenata da un tecnico bravo. Il nostro obiettivo resta arrivare in fondo e vincere la coppa”.