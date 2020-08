Siviglia, sono 25 i convocati da Lopetegui. Out Gudelj

Il Siviglia ha diramato la lista dei 25 calciatori convocati dal tecnico Lopetegui per gli ottavi di finale di Europa League in programma domani alle ore 18:55 a Duisburg. Out Gudelj che non è ancora guarito evidentemente dopo aver contratto il Coronavirus. Questa la lista dei convocati, condivisa dall’account Twitter degli andalusi:

Vaclík, Bono, Javi Díaz, Jesús Navas, Reguilón, Escudero, Diego Carlos, Koundé, Sergi Gómez, Fernando, Jordán, Banega, Franco Vázquez, Óliver Torres, Ocampos, Suso, Munir, En-Nesyri, De Jong, Pablo Pérez, Juanlu, Alfonso, Genaro, Mena y Lara.

