Non c’è tempo da perdere per il tifoso romanista. Dopo aver guadagnato il pass per la finale di Budapest ieri sera, la società giallorossa ha già messo in vendita i tagliandi per l’evento. La prima fase della vendita dei biglietti è iniziata questa mattina alle 9 e terminerà alle 16: è riservata ai titolari di abbonamento Serie A per la stagione 2022-2023. La seconda fase inizierà dalle 17 di oggi e terminerà alle ore 13 di sabato 20 maggio.