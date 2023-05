Appuntamento al City Park. Sarà questo il meeting per i tifosi della Roma. I sostenitori giallorossi che seguiranno la squadra di Mourinho a Budapest si ritroveranno nel parco cittadino di Budapest, il più antico d’Europa. Lo stesso dista circa 2,5 chilometri dalla Puskas Arena, teatro dove andrà in scena la finale tra la Roma ed il Siviglia. Per gli andalusi, invece, il meeting point scelto dalla Uefa sarà Kincsem Park.