Siviglia impegnato questa sera nel derby contro il Real Betis. Al 48′, Oliver Torres si accascia al suolo ed è costretto ad arrendersi per infortunio, lasciando il posto all’ex Milan Suso. Per l’esterno spagnolo si tratta di un problema muscolare, a dieci giorni dalla finale di Europa League con la Roma. Infortunio anche per Jesus Navas dopo un intervento con la gamba altissima sul ginocchio da parte di Miranda, poi espulso con l’intervento del Var. Il derby della Liga termina 0-0.