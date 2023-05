Il tecnico del Siviglia Mendilibar, alla vigilia del match contro l’Elche, ha parlato in conferenza stampa. Queste le dichiarazioni, in vista della finale di Europa League contro la Roma, del prossimo 31 maggio a Budapest:

“Quasi tutti giocheranno ancora in queste due partite che ci restano prima della finale. Non voglio caricare di minuti nelle gambe a nessuno. Che giochino quel tanto che basta per stare bene mercoledì in finale”.