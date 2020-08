Siviglia, Lopetegui: “La Roma è alla nostra portata. Fonseca? Un grande allenatore. Vogliamo mettere in campo la nostra mentalità”

Julen Lopetegui, tecnico del Siviglia e prossimo avversario della Roma in Europa League, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro i giallorossi. Queste le sue parole:

Sulla Roma…

Ciò che è sicuro è che i nostri avversari sono in forma, giocano molto bene e hanno una buona rosa. Fonseca è un grande allenatore. Stiamo parlando di una squadra in forma ma è alla nostra portata. Abbiamo voglia di vincere. Cercheremo di fare una grande partita, non ci sarà il ritorno e dobbiamo cercare di battere un rivale molto forte.

Avete avuto molti più giorni di stop rispetto alla Roma. Sarà un vantaggio?

Ciò che è successo da marzo in poi ci obbliga ad adattarci, abbiamo vissuto un periodo molto particolare. Vogliamo superare le difficoltà e vogliamo mostrare la miglior versione di noi. Non pensiamo a ciò che è successo e cosa succede, non possiamo farci niente. Vogliamo mettere in campo la nostra mentalità, l’emozione della partita deve portarci a vincere.

Non ci sarà Gudelj…

Sì, ci dispiace molto. Manderò in campo la formazione migliore, sapendo che le partite le vincono anche coloro che entrano a gara in corso. Abbiamo ancora l’allenamento di oggi e la rifinitura di domani per sciogliere gli ultimi dubbi.

Sapete quando siete arrivati ma non sapete quando ripartirete. Come vivete questa situazione?

Pensiamo solo alla partita di domani, vogliamo giocare una buona partita e fare le cose bene. Vogliamo battere la Roma, non pensiamo a quello che succederà dopo.

Pensa di cambiare modo di giocare rispetto a come ha concluso il campionato?

Siamo una squadra molto riconoscibile, contro qualsiasi avversario. Non faremo cambi radicali rispetto al solito. Ho un dubbio ma la formazione è praticamente fatta. Cercheremo di fare la nostra partita giocando come sappiamo. Vedremo anche come si comporterà la Roma.