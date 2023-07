Notizia incredibile nel calcio spagnolo. Dopo la vittoria dell’Europa League, il Siviglia si trova in procinto di un vero e proprio disastro. Secondo quanto riporta Marca, i conti non tornano, il club deve fare i conti con un debito di 90 milioni di euro. Una situazione che costringe i vertici a muoversi in maniera massiccia sul mercato in uscita per cercare di rientrare. L’intera rosa viene messa sul mercato. Indiscrezioni provenienti dalla Spagna, rivelano che il consiglio di amministrazione ha già contattato diversi club per offrire giocatori come: Ocampos e Bono.