Niccolò Pisilli continua a far parlare di sé. Il giovane talento della Roma, attualmente impegnato con la Nazionale Under 21 agli Europei, ha attirato l’attenzione anche in Britannia. Secondo alcuni media britannici, tra cui Weekend Sports e il giornalista Sebastien Vidal, il Tottenham avrebbe messo gli occhi sul centrocampista classe 2004.

Gli Spurs, alla ricerca di profili giovani e di qualità su cui costruire il futuro, avrebbero iniziato a seguirlo con attenzione proprio durante la competizione continentale. Pisilli, con la maglia della nazionale, sta infatti dimostrando personalità e maturità, confermando le ottime impressioni lasciate in stagione con la maglia giallorossa.

Ma nonostante l’interesse crescente da parte del club londinese, il messaggio che arriva dal suo entourage è chiaro, nessuna trattativa in corso e, soprattutto, nessuna intenzione di lasciare Roma. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Pisilli è convinto che il suo percorso debba proseguire nella Capitale, sotto la guida del nuovo allenatore Gian Piero Gasperini, pronto a puntare su di lui.

Dall’Inghilterra fanno sapere che nuovi sviluppi potrebbero arrivare a fine Europeo, ma per ora il giovane centrocampista sembra avere le idee chiare, e non ha alcuna fretta di cambiare orizzonte.