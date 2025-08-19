Leon Bailey è finalmente arrivato a Roma: poco dopo le 14.30 è atterrato all’aeroporto di Ciampino, accolto dai tifosi che, nonostante il ritardo dovuto ai problemi di traffico aereo, gli hanno tributato applausi, cori e selfie. Il giamaicano ha ricambiato alzando le braccia e urlando un convinto “Forza Roma”.

Come riportato su X da Daniele Matera, un tifoso, tra battute e calciomercato, gli ha lanciato una richiesta: “Telefona a Sancho”: gesto forse scherzoso, ma che ha strappato un sorriso. Bailey, inizialmente sembrava perplesso, poi è sembrato annuire, come se avesse accettato in maniera leggera l’idea di convincere il suo amico inglese a trasferirsi nella Capitale.

https://x.com/da_matera/status/1957795141692928251?s=46