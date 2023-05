Come riportato da ANSA, Jannik Sinner, numero 8 nella classifica Atp, avrebbe sfidato al Foro Italico in una sfida a Padel Francesco Totti. L’ex capitano della Roma, ha una passione per lo sport e contro il tennista italiano si cimenterà in una sfida al termine degli Internazionali BNL d’Italia che si stanno svolgendo nella Capitale. Lo storico numero 10 giallorosso si trova oggi all’evento per assistere le sfide in programma.