Sinisa chiede, tocca al Bologna. Juan Jesus della Roma e Barrow dell’Atalanta

Jesus e Barrow sono diventati da domenica pomeriggio i primi obiettivi del Bologna. Su Jesus c’era già stato un pensiero settimane fa, di contro nelle utime ore sono cambiati gli scenari per l’attaccante. Resta Kalinic che se dipendesse da lui vorrebbe tornare a Firenze. Per il difensore brasiliano ci sono buoni rapporti tra Roma e Bologna, come buoni rapporti ci sono tra Mihajlovic e Petrachi. Jesus non rientra nei piani di Fonseca e il club giallorossi è già entrato nell’ordine di cederlo. Poi è anche veloce e di piede sinistro, cosa che pretende il mister rossoblu. Può essere impiegato anche da terzino sinistro. Il Bologna vuole fare operazioni solo con la formula del prestito con diritto o obbligo di riscatto. Lo riporta il Corriere dello Sport.