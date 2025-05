Ezio Maria Simonelli, presidente della Lega Calcio, ha parlato del prossimo calendario di Serie A. Lo ha fatto ai microfoni di Radio Anch’io Sport, anticipando qualcosa di quello che verrà svelato il prossimo 6 giugno: “Giocheremo il primo weekend di Natale e quello dopo. Primo weekend del 2026 il 3/4 gennaio. Niente soste: il calendario è super intasato. Giocheremo probabilmente anche il giorno di Pasqua”.

Una battuta, quindi, sulla Supercoppa: “Speriamo di non farla a dicembre. Se l’Inter dovesse vincere la Champions, allora slitterebbe a gennaio perché dovrebbero disputare la Coppa del mondo per club Fifa”. Infine, una parola sul possibile spareggio scudetto in caso di arrivo a pari punti tra Inter e Napoli: “Olimpico di Roma unica sede possibile”.