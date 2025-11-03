Il dibattito sugli orari delle partite di Serie A torna d’attualità, con l’ipotesi di anticipare le gare serali alle ore 20 al posto delle tradizionali 20:45. Nel corso di una conferenza stampa il Presidente della Lega Serie A, Ezio Maria Simonelli, ha espresso la propria opinione in merito alla questione.

Una proposta che, secondo molti, potrebbe agevolare non solo i club e i tifosi, ma anche gli addetti ai lavori e le emittenti televisive. Ecco le sue parole:

State valutando di anticipare le partite alle 20:00?

“È stata una mia risposta a un’intervista, in cui ho detto che fosse per me, fosse per Ezio Simonelli io anticiperei le partite almeno alle 20:00 per i motivi che vi ho detto. Per le squadre significherebbe tanto, credo voglia dire molto anche per i giornalisti e secondo me anche per le TV che possono poi sfruttare il post partita per degli approfondimenti. E anche per le giovani generazioni, io penso alla domenica sera: il giorno dopo hanno scuola. Detto questo, è il mio pensiero. Poi questa cosa ho visto che è stata apprezzata da qualcuno e da altri meno: un vostro collega ha ironizzato su questo. Non ci stiamo lavorando, io mi sono limitato a dire il mio pensiero. Dipende dai broadcaster e non penso sarà una cosa per quest’anno anche perché abbiamo venduto i diritti con un format che prevede le partite alle 20.45 fino al 2029, se poi dovessero pensare di fare degli esperimenti io ne sarei felice. Non so nemmeno se con l’AD siamo della stessa idea, non è una cosa nei programmi della Lega”.