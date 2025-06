Dopo l’arrivo in giallorosso di Gian Piero Gasperini, continua a tenere banco tra tifosi e addetti ai lavori come sarà il suo apporto alla squadra. C’è chi ha espresso il proprio punto di vista sulla situazione come un ex della Roma, Simone Loria.

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport durante l’Illmia Padel Cup a Bologna, evento che ha visto la partecipazione anche di Francesco Totti, l’ex difensore ha commentato la suggestione legata all’ex tecnico dell’Atalanta. Ecco le sue parole:

Quale progetto delle tue ex squadre ti convince di più?

“Mi incuriosisce quello di Gasperini alla Roma, perché comunque è un cambio importante. Gasperini è diventato un allenatore top, all’Atalanta ha fatto cose importantissime. Roma è comunque una piazza esigente e che vuole il calcio vero, vuole la Champions e lottare per i primi posti. Penso sia l’uomo giusto, ma bisogna dargli un po’ di tempo per far si che i giocatori assimilino le sue idee”.