Siamo Campioni d’Europa, Florenzi: “Sta a venì a Roma!”. Cristante: “Emozione indescrivibile”, Spinazzola: “Diciamolo a gran voce” – FOTO

L’Italia esplode di gioia e i giocatori fanno esplodere i social network. Tra i tanti anche i romanisti Cristante, Florenzi e Spinazzola che non hanno mai fatto mancare il loro apporto alla causa. Il terzino sinistro è stato assolutamente il migliore di tutta la rassegna continentale, il centrocampista si è fatto sempre trovare pronto e l’esterno destro, dopo l’infortunio iniziale, è sempre stato di grande aiuto al gruppo. Questi i loro post:

“Non amo i social e non mi piace parlare troppo. Son fatto così. Preferisco dare tutto quello che ho in campo, con impegno, passione e sacrificio. Ma oggi voglio urlare a gran voce la mia gioia: NOI ITALIANI siamo campioni d’Europa. È un’emozione indescrivibile, troppo grande da riuscire a spiegare tutta qui, a parole, con un solo post. È un orgoglio per me far parte di questo gruppo di grandi calciatori ma soprattutto uomini veri. È un orgoglio per me poter difendere questa maglia così carica di responsabilità. La maglia di un paese intero. Resto senza voce ma con un cuore azzurro pieno di felicità. Forza Italia sempre 🇮🇹🥇🏆“.

“Un’emozione unica. Si vede che doveva andar così. Diciamolo a gran voce SIAMO CAMPIONI D’EUROPA🏆“.

“Questa è per tutti voi,voi che avete sofferto in questi 18 mesi… abbiamo solo cercato di rendervi orgogliosi di noi e di mettere tutto lo spirito ITALIANO in campo! ve la stiamo portando IT’S COMING ROME STA A VENÌ A ROMA“.