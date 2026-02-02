IL MESSAGGERO (Daniele Aloisi) – Se da una parte la Roma fatica a fare tanti gol, dall’altra non ha problemi a far segnare quasi tutti i componenti della rosa. Le reti sono 42, numero non altissimo per una squadra di Gasperini, mentre i giocatori che sono riusciti a trovare la via del gol sono ben 19. Nessuno tra le big italiane fa meglio: inseguono Juventus e Atalanta (17), sul gradino più basso del podio ci sono Milan, Inter e Napoli con 15. Poi Bologna (14), Fiorentina (13) e Lazio fanalino di coda (11).

L’ultimo ad aggiungersi alla lista dei marcatori è stato Ziolkowski, contro il Panathinaikos, in una partita iniziata e conclusa dalla Roma senza un vero centravanti di ruolo. All’appello mancano ancora una buona parte dei difensori: Ghilardi, Tsimikas, Rensch e Angeliño. In attacco, invece, i due volti nuovi Robinio Vaz e Venturino; oltre a Zaragoza, che da oggi sarà ufficialmente un nuovo giocatore giallorosso.

A brillare più di tutti è Soulé, capocannoniere della squadra con sette reti tra campionato ed Europa League. Dietro di lui Ferguson, fermo a 5. Il compagno di reparto Dovbyk è a due, meno di Wesley e Dybala (3) e Pellegrini (4). Pochissime le reti degli altri attaccanti: Baldanzi, ora al Genoa, Arena, El Shaarawy ne hanno realizzata solamente una, così come Malen che però ha l’attenuante di essere arrivato da poco.

Concludono la girandola dei marcatori Pisilli, Koné e Hermoso (2) e Cristante, Celik, Mancini ed El Aynaoui (1). Gasp punta tutto sull’olandese e spera che possa rivitalizzare l’intero pacchetto offensivo. Con lui la squadra sembra anche giocare meglio e produrre di più, nonostante manchi ancora un po’ di cinismo sotto porta.