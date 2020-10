Si scalda Pau Lopez. Chance Bruno Peres

Corriere dello Sport (G.Marota) – La Roma diventa maggiorenne in Europa League bagnando la sua diciottesima partecipazione nel torneo, ma Berna rappresenta l’inferno nella testa di Paulo Fonseca. L’ultima volta che il portoghese ha guidato una squadra sul campo dello Young Boys, infatti, ne è uscito con le ossa rotte. Erano i preliminari di Champions League del 2016: il suo Shakhtar aveva vinto 2-0 la partita d’andata, ma perse con lo stesso risultato al ritorno e fu eliminato ai rigori. Domani la Roma non vivrà il peso del match da dentro o fuori. Le prove tattiche di Trigoria continuano sulla scia del 4-2-3-1 rivisto domenica sera. Più per necessità che per scelta. A Fonseca mancano infatti due titolari in difesa: Smalling ha ancora fastidio al ginocchio e Mancini è squalificato per tre turni. Nel cuore della difesa dovrebbero giocare Kumbulla e Ibanez, con Bruno Peres sulla fascia destra e Spinazzola su quella sinistra. In porta si scalda Pau Lopez che è stato scavalcato da Mirante nelle gerarchie e può sfruttare la coppa per crearsi una vetrina personale.