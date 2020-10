Si punta sull’area di Tor di Valle. L’architetto Meis dai Friedkin

La Gazzetta dello Sport (M. Cecchini) – A maggio l’aveva detto: “Il mio progetto sarà prezioso anche per i nuovi investitori”. Ed evidentemente la famiglia Friedkin deve aver concordato, visto che Dan Meis, l’architetto che ha progettato il nuovo Stadio della Roma, è sbarcato nella Capitale due giorni fa ed ha in agenda una serie di incontri con i nuovi proprietari della Roma. Meis è partito dalla California con l’autorizzazione per “esigenze lavorative”. Tutto questo fa pensare che i Friedkin vogliano puntare sull’area di Tor di Valle come sede per il nuovo impianto. A fine mese tra l’altro è in attesa di sbarcare in Italia anche Vitek, il proprietario dei terreni dove sorgerà lo stadio.