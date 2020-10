Si lavora al rinnovo di Mirante. Un anno con opzione sul secondo

A 37 anni, Antonio Mirante si è preso ancora una volta il posto da titolare nella Roma, facendo accomodare in panchina il suo più giovane collega Pau Lopez. Lo spagnolo per il momento giocherà in Europa League, mentre gli impegni di campionato saranno affidati all’italiano. Mirante ha il contratto in scadenza al prossimo 30 giugno ma, come riportato dall’edizione odierna de La Repubblica, a Trigoria sono al lavoro per rinnovare l’accordo col calciatore. L’idea è un prolungamento di un anno, con opzione sulla seconda stagione.