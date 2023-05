Si fermano Spinazzola e Celik

Il Tempo (M.Cirillo) – Con la Salernitana senza fasce. Dopo i 98 minuti di sofferenza in Germania, Mourinho dovrà affrontare la prossima gara di campionato in piena emergenza di esterni. Proprio nel pareggio 0-0 contro i tedeschi, infatti, lo Special One ha dovuto schierare Bove sulla destra, avendo perso per infortunio prima Spinazzola e poi Celik.

Considerando anche Karsdorp, ancora fuori per l’operazione al menisco, gli unici giocatori in grado di giocare sulle fasce sono Zalewski ed El Shaarawy, entrambi adattati. In vista della sfida di lunedì all’Olimpico, dove la Roma affronterà la Salernitana ancora in lotta per la retrocessione, potrebbe quindi schierare il polacco sulla destra, lasciando così spazio al Faraone sulla sinistra. Altre soluzioni alternative potrebbero essere quelle di Missori, per la seconda sfida consecutiva in campionato dopo la gara col Bologna, oppure Solbakken.