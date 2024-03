Il Messaggero (P. Liguori) – Si gioca domani, Pasquetta, ed è un inedito anche per i giornali che non escono, ma per De Rossi e la Roma la prospettiva è lunga per tutto il prossimo mese e mezzo. È in gioco l’intera stagione, tra il doppio impegno contro il Milan in Coppa e un calendario di campionato molto impegnativo: il derby, il Bologna il Napoli e l’Atalanta e sono tutti confronti diretti. Infine, arriva la Juve a chiudere.

Dobbiamo ammettere che con questa Roma ci siamo divertiti, adesso vorremmo conferme, anche perché ci siamo divertiti anche prima con Mourinho e sarebbe disonesto chi non volesse ammetterlo. Ora però, assieme ai temi di fine stagione, arrivano anche i bilanci per quanto riguarda l’assetto finanziario e le necessarie plusvalenze. Sarà necessaria qualchecessione dolorosa? Il timore c’è. I conti si faranno a giugno, a cominciare dal rinnovo di De Rossi, ma adesso bisogna pensare a vincere e fare più punti.