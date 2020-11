Show di Mkhitaryan, la Roma adesso è terza

Il Tempo (T.Carmellini) – La Roma non si ferma più. Senza cinque titolari, tra cui Dzeko, i giallorossi incassano a Genova tre punti pesantissimi per testa e classifica. Mkhitaryan si maschera da bomber, segna tre gol e porta via il suo primo pallone in Serie A. Si allunga così la striscia positiva della squadra di Fonseca, che scavalca la Juve e si piazza al terzo posto, a pari merito col Napoli e a 3 punti dal Milan. I giallorossi hanno subito il gol del momentaneo pareggio sull’unico tiro in porta fin lì del Genoa, ma poi l’intervento “divino” di Mkhitaryan che riporta i suoi sulla terra. L’armeno prende la Roma per mano, aiutato da Pedro e Pellegrini in buona forma. Diciottesimo risultato utile sul campo nelle ultime 19 gare, tre gol senza avere il bomber titolare e terzo posto.