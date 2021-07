Shomurodov si avvicina: al Genoa alcuni giovani

Corriere della Sera (G.Piacentini) – È Eldor Shomurodov il nome più caldo tra gli attaccanti avvicinati alla Roma. Vanno avanti da un po’, infatti, i contatti tra Tiago Pinto e il Genoa, che ha fissato in 15 milioni il prezzo per il centravanti uzbeko. Una cifra che la Roma potrebbe raggiungere anche grazie all’inserimento nella trattativa di alcuni giovani, sicuramente non Pedro che guadagna troppo per i parametri del Genoa. Per Shomurodov, assistito tra gli altri da Giuffrida, un procuratore che negli ultimi tempi ha lavorato a stretto contatto con la società giallorossa, si lavora sulla formula del prestito con obbligo di riscatto.