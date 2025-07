Potrebbe essersi chiusa l’avventura di Eldor Shomurodov alla Roma. Dopo il trasferimento in prestito con obbligo di riscatto all’Istanbul Basaksehir, l’attaccante uzbeko ha affidato ai social un sentito messaggio d’addio: “Grazie Roma. È arrivato il momento di salutare un club che mi ha regalato così tanti ricordi indimenticabili. Indossare questa maglia è stato un onore”.

Arrivato dal Genoa nell’estate 2021 per circa 19,6 milioni di euro, Shomurodov ha collezionato 85 presenze e 13 gol in giallorosso. Tra i momenti più significativi della sua esperienza, la vittoria della Conference League nel 2022 con José Mourinho in panchina, culminata nella finale di Tirana contro il Feyenoord.

“Roma avrà sempre un posto nel mio cuore” ha concluso l’attaccante. Un nuovo capitolo si apre in Turchia, ma con il ricordo indelebile di un’avventura vissuta con orgoglio.