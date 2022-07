Shomurodov resta e cerca il riscatto. Ma occhio alla concorrenza di Guedes

La Gazzetta dello Sport (M. Cecchini) – Al tramonto della scorsa stagione, la sua avventura nella Roma sembrava essere ai titoli di coda. Adesso invece Eldor Shomurodov, a 27 anni da poco compiuti sembra essere anche lui tra i rivitalizzati dalla vittoria in Conference League. Per questo la società vuole puntare ancora su di lui come sostituto (o a volte partner) di Abraham.

A spingere verso una tale scelta non sono tanto i numeri dell’annata conclusa da non molto, visto che i 5 gol in 40 partite non sono degni delle potenzialità dell’attaccante uzbeko, quando la difficoltà a evitare una minusvalenza. Shomurodov, infatti, è stato pagato al Genoa 17,5 milioni più bonus, per un totale di quasi 20 milioni.