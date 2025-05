Corriere dello Sport – Dovbyk al massimo in panchina, spazio quindi ancora una volta a Eldor Shomurodov. L’uzbeko sarà l’unico centravanti di riferimento nella sfida contro il Torino, un’altra occasione per lui di mettersi in mostra ed essere decisivo in questo 2025 vissuto da grande protagonista con la maglia giallorossa. Era in partenza verso Venezia a fine gennaio, Di Francesco era pronto ad accoglierlo ma quel gol segnato contro l’Eintracht Francoforte ha cambiato tutto e Ranieri ha deciso di tenerlo. E lui ha risposto presente: quattro gol e altrettanti assist tra campionato e coppa dopo quolla docisione, il giocatore è stato rivalutato da Ranieri e il suo rendimento ha inciso nella volata verso l’Europa.

Accanto a lui contro il Toro potrebbe esserci ancora spazio per Saelemaekers come seconda punta. Ranieri può ancora optare per il 3-5-2 con la difesa titolare Celik, Mancini e N’Dicka, e le solite fasce composte da Soulé a destra e Angeliño a sinistra. In mezzo al campo mancheranno sia Paredes che Pellegrini: Koné tornerà a fare il play con Cristante e Pisilli, quest’ultimo favorito su Gourna Douath.