Nel panorama delle qualificazioni asiatiche al prossimo Mondiale, l’Uzbekistan si conferma una delle squadre più solide e sorprendenti. A certificare il buon momento della nazionale centroasiatica è il netto 3-0 inflitto al Qatar, avversario di prestigio e già presente all’ultima rassegna iridata. Protagonista della serata, ancora una volta, Eldor Shomurodov.

Il centravanti giallorosso ha lasciato il segno con una perla personale: al minuto 86, sul punteggio di 1-0, ha messo il sigillo al match con un controllo elegante e una conclusione precisa, firmando il gol del raddoppio. Un’azione che ha messo in mostra tutto il repertorio tecnico del numero 14, in cerca di rilancio anche in ottica club.

Per l’Uzbekistan, già certo della qualificazione, si tratta dell’ennesimo successo che conferma la crescita di un gruppo sempre più competitivo. Per Shomurodov, invece, una prestazione da incorniciare che potrebbe restituirgli fiducia anche in vista della prossima stagione.