La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – Oltre ad aver messo in piedi una rimonta incredibile Claudio Ranieri ha saputo rigenerare giocatori che sembravano ormai persi. Due su tutti, Eldor Shomurodov e Matias Soulé. Che poi sono anche quelli che hanno marchiato a fuoco l’ultima vittoria, quella 1-0 contro l’Hellas Verona. L’argentino è sempre partito titolare nelle ultime 9 gare di campionato (10 volte su 12 dal 2025), siglando 3 gol decisivi (Parma, Empoli e Lazio) e piazzando 2 assist, entrambi per Shomurodov, prima contro il Monza e poi sabato scorso proprio contro l’Hellas Verona.

L’uzbeko, invece, in questa stagione è già andato in doppia cifra per partecipazione al gol (7 reti e 3 assist), cosa che non gli accadeva da 3 stagioni, ovvero dall’anno della vittoria della Conference, in cui chiuse a quota 11 (5 reti e 6 assist). L’anno prima al Genoa fece meglio con 12 (9 reti e 3 assist), il suo record in Italia. E adesso arriva la trasferta a San Siro contro l’Inter, dove Eldor segnò un gol importantissimo durante la scorsa annata con la maglia del Cagliari, regalando il 2-2 finale. In casa dei nerazzurri, il centravanti può vantare un gol e un assist in 3 partite.