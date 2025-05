Un premio simbolico ma significativo, che certifica il buon momento di forma di Eldor Shomurodov. L’attaccante uzbeko, tornato protagonista in giallorosso, ha ricevuto il riconoscimento di “Player of the Month” per aprile, scelto direttamente dai tifosi della Roma attraverso i canali social ufficiali del club.

La notizia è stata annunciata dalla società capitolina, che ha voluto celebrare le recenti prestazioni del numero 14. Nel mese appena concluso, Shomurodov ha messo a segno due gol pesanti, contro Juventus e Verona, oltre a fornire un assist, dimostrando di essere una risorsa importante per la fase offensiva della squadra. Un momento di rinascita personale, che arriva dopo mesi complessi, e che potrebbe rivelarsi determinante anche nelle ultime tappe della stagione giallorossa.