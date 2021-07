Shomurodov domani mattina sbarca a Roma. Poi visite mediche e firma sul contratto

Domani è il giorno di Shomurudov. L’attaccante uzbeko, secondo quanto riportato da Jacopo Aliprandi, arriverà domani mattina a Roma per sottoporsi alle visite mediche e poi spostarsi a Trigoria per firma sul contratto. Si tratta del terzo acquisto del mercato dopo Rui Patricio e Vina. L’attaccante potrebbe raggiungere la squadra in Portogallo per gli ultimi giorni di ritiro. Le cifre dell’affare: prestito a 2,5 milioni più obbligo di riscatto a 17,5 più una percentuale sulla futura rivendita (intorno al 10%). Shomurodov firmerà un contratto quinquennale a circa due milioni di euro netti a stagione più bonus sul numero presenze, gol e obiettivi della squadra.

✈️ Eldor #Shomurodov domani mattina sbarca a Roma per le visite mediche e la firma sul contratto ✍🏻✅#ASRoma @CorSport @ReteSport pic.twitter.com/iun6VFKuLu — Jacopo Aliprandi (@AliprandiJacopo) July 30, 2021