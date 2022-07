Shomurodov cerca offerte. Attesa per Wijnaldum

Il Tempo (E.Zotti) – José Mourinho freme. Il tecnico è impaziente di poter accogliere Georginio Wijnaldum per consegnare all’olandese le chiavi del centrocampo. Tiago Pinto sta continuando a trattare con il Paris Saint-Germain, per trovare il giusto bilanciamento per il pagamento del giocatore. I parigini stanno facendo resistenza, ma gli ostacoli potrebbero essere superati entro breve considerando che il gm giallorosso e l’uomo di mercato dei francesi, Luis Campos, lavoreranno anche oggi con l’obiettivo di chiudere la trattativa. Una volta trovata la quadra con il PSG, Pinto proverà a risolvere un problema che rischia di bloccare i prossimi colpi in entrata (Wijnaldum escluso). Senza cedere gli esuberi infatti, arrivare ad un altro centrocampista e un centrale di difesa rischia di rivelarsi complicato. La questione più urgente è improvvisamente diventata il futuro di Shomurodov. Il suo procuratore è alla ricerca di un club disposto a prenderlo, se l’ex Genoa dovesse partire si potrebbe pensare a Belotti per il ruolo di vice Abraham, ma senza cessioni quello del Gallo rischia di rimanere un sogno incompiuto. La trattativa con il Monza per Villar sembra essersi arenata e la Roma ha iniziato a trattare con la Sampdoria, che lo vorrebbe in prestito con diritto di riscatto, mentre i giallorossi sono intenzionati e cederlo solo a titolo definitivo.