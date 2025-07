Eldor Shomurodov ha già iniziato la sua avventura con il Basaksehir, ma emergono nuove informazioni sulle condizioni del trasferimento. L’attaccante uzbeko, passato dalla Roma al club turco in prestito, potrebbe diventare definitivamente un giocatore del Basaksehir già a gennaio: è previsto infatti un diritto di riscatto anticipato fissato a 2,8 milioni di euro.

Tuttavia, se la società turca dovesse decidere di rimandare l’acquisto, resta comunque un obbligo di riscatto che scatterà automaticamente a fine stagione. Ma a una condizione: la salvezza del Basaksehir in campionato.

In sintesi, tutto ruota attorno alla permanenza del club nella massima serie. Una clausola che potrebbe segnare la fine definitiva del legame tra Shomurodov e la Roma, in attesa di capire se le sue prestazioni e i risultati del Basaksehir basteranno per chiudere l’operazione in via definitiva.