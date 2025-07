Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Tra due giorni riapriranno i cancelli del Fulvio Bernardini per il via ufficiale alla nuova stagione sotto la guida di Gasperini. Il tecnico vuole definire presto il gruppo su cui puntare, e molti giocatori sono in bilico: solo Svilar, Celik, Mancini, N’Dicka, Angeliño, Koné, Pisilli, Cristante, Pellegrini, Dybala, Soulé, Baldanzi ed El Shaarawy sono certi della permanenza.

Tutti gli altri, compresi Dovbyk, i due olandesi Rensch e Salah-Eddine, Abdulhamid, Kumbulla, Hermoso, Cherubini e Mannini, sono in vetrina. Serviranno almeno sette rinforzi: due esterni destri, uno a sinistra, un centrale difensivo, un centrocampista, un’ala sinistra e un centravanti.

Difficile arrivare a Lucumí, scaduta la clausola, si segue Mavropanos del West Ham (valutazione 12-15 milioni). In attesa anche una risposta per Tagliafico. Sul fronte uscite, ufficiale Paredes al Boca e Shomurodov al Basaksehir: dalla doppia operazione la Roma incassa circa 9 milioni più risparmio sugli stipendi.