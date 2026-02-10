Uno di quei retroscena che aiutano a leggere meglio le scelte e la carriera di un campione. Andrij Shevchenko, tra ricordi personali e riflessioni più intime, ha raccontato un episodio poco noto legato alla Roma di Luciano Spalletti, mai diventato realtà ma rimasto nella memoria.

A svelarlo è stato lo stesso ex attaccante ucraino durante “Fenomeni”, format originale di Prime Sport condotto da Luca Toni, dove Sheva ha ripercorso alcuni momenti chiave della sua vita calcistica e non solo.

Shevchenko ha raccontato che nel 2008 Spalletti lo contattò per riportarlo in Italia, ma la risposta fu negativa: in quel momento si sentiva solo “al 50% dello Sheva di prima” e per lui un ritorno in Serie A avrebbe avuto senso esclusivamente con il Milan. Emozionante anche il ricordo di Milan-Roma vissuta dalla curva, con tutto San Siro a cantare per lui fino alle lacrime. Oggi, da presidente della Federazione calcistica ucraina, Sheva ha poi parlato del dramma della guerra e dell’impegno per dare speranza ai bambini, tra tornei, leggende del passato e soluzioni per portarli fuori dal Paese.