L’ex Pallone d’Oro, Andriy Shevchenko, intervenuto dopo la Padel Cup organizzata della Serie A, ha parlato di Mourinho e della Roma. Ecco le sue dichiarazioni: “Roma in finale di Europa League? Non mi ha stupito, conosco la mentalità di Josè. Lui ha dato la carica giusta, è stato vicino alla squadra, è un allenatore fantastico. Se rimane o no? Non posso dare consigli, ma io guardo i fatti: due finali in due anni”.