Pagine Romaniste (F. Castellucci) – Dopo lo storico percorso della scorsa stagione, culminato con la finale di Budapest contro il Siviglia, la Roma fa il suo esordio in Europa League. I giallorossi giocano sul campo dello Sheriff Tiraspol alle 18:45, nella gara d’esordio del gruppo G.

Archiviata la netta vittoria per 7-0 sull’Empoli, dove la Roma ha conquistato i suoi primi 3 punti in campionato, si fa sul serio sin da subito in Europa come ammesso in conferenza dallo Special One. A differenza della sfida con i toscani in attacco si rivedrà El Shaarawy, occasione dal primo anche per Svilar. Non ci sarà invece lo Squalificato Mourinho a causa delle frasi rivolte all’arbitro Taylor a seguito del triplice fischio della finale con il Siviglia.

LE SCELTE DI FORMAZIONE

Come detto in conferenza dallo stesso Mourinho, turno di riposo per Rui Patricio tra i pali, si scalda Svilar. Confermata la linea a 3, con Llorente, Mancini e N’Dicka viste le indisponibilità di Smalling e Kumbulla. A destra Karsdorp, con Celik alternativa alla linea difensiva, con l’olandese che parte avanti nelle gerarchie. A sinistra tocca a Zalewski, completeranno la mediana Bove, Cristante e Paredes.

Panchina per il recuperato Aouar e Renato Sanches, per non sovraccaricare troppo l’appena recuperato centrocampista portoghese. In attacco riposo per Dybala, il tandem dovrebbe essere composto da El Shaarawy e Lukaku. Preferito il belga a Belotti, che sarà usato a gara in corso. Tiene il beneficio del dubbio il portoghese e non svela le sue carte sulla strategia offensiva.

Lo Sheriff dell’italiano Bordin con il tradizionale 4-1-4-1, che muta spesso in un 5-3-2 molto solido, con il tridente di giocatori a cui prestare attenzione: Ngom, Luvannor e Badolo.

SHERIFF-ROMA: DOVE VEDERLA

La partita sarà trasmessa in diretta dalle 18:45 sia su Sky che su Dazn, su app, compatibile con cellulari, pc, computer e smart tv.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

Sheriff (4-3-3): Koval; Zohouri, Garananga, Tovar, Artunduaga; Joao Paulo, Kiki, Ademo; Ngom, Luvannor, Badolo.

Allenatore: Bordin

Roma (3-5-2): Svilar; Mancini, Llorente, N’Dicka; Karsdorp, Bove, Cristante, Paredes, Zalewski; El Shaarawy, Lukaku.

Allenatore: Mourinho (squalificato)