Pagine Romaniste – Comincia bene l’avventura in Europa League della Roma. I giallorossi battono lo Sheriff in Moldavia per 2-1 grazie alle reti di Paredes, aiutato dalla difesa avversaria con le deviazioni, e da Lukaku sempre più al centro dell’attacco e della squadra. Partita che però era iniziata sottotono: bassi ritmi e errori di troppo in fase di impostazione. Cristante sugli scudi, male Aouar e Sanches. Buona la prova di Karsdorp, meno quella di Zalewski. Dybala regala magie, ottimo Paredes in fase di impostazione.

CORRIERE DELLO SPORT

Svilar 6; Mancini 6, Llorente 5.5, NDicka 5.5; Karsdorp 6, Sanches 5, Aouar 5, Cristante 6, Zalewski 5.5; El Shaarawy 5.5, Lukaku 7. Paredes 6.5, Spinazzola 6, Dybala 7, Bove 6.5, Belotti 6. All. Mourinho 6.5

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Svilar 6.5; Mancini 5.5, Llorente 6, NDicka 5.5; Karsdorp 5.5, Sanches 5, Aouar 5, Cristante 6.5, Zalewski 5.5; El Shaarawy 6, Lukaku 6.5. Paredes 6, Spinazzola 6, Dybala 6.5, Bove 6.5, Belotti 6. All. Mourinho 6.

IL MESSAGGERO

Svilar 5.5; Mancini 6, Llorente 6, NDicka 5.5; Karsdorp 6, Sanches ng, Aouar 4.5, Cristante 7, Zalewski 5; El Shaarawy 5.5, Lukaku 7. Paredes 6, Spinazzola 6, Dybala 6, Bove 6, Belotti 6. All. Mourinho 6.

IL TEMPO

Svilar 6; Mancini 6, Llorente 6, NDicka 6; Karsdorp 6, Sanches SV, Aouar 5.5, Cristante 7, Zalewski 5.5; El Shaarawy 6, Lukaku 7. Paredes 6.5, Spinazzola 6, Dybala 6.5, Bove 6.5, Belotti 6. All. Mourinho 6.

IL CORRIERE DELLA SERA

Svilar 6.5; Mancini 6, Llorente 5, NDicka 5; Karsdorp 6, Sanches SV, Aouar 5, Cristante 7, Zalewski 5; El Shaarawy 5, Lukaku 7. Paredes 6.5, Spinazzola 6, Dybala 7, Bove 6.5, Belotti 6. All. Mourinho 6.5

LA REPUBBLICA

Svilar 6; Mancini 6, Llorente 5.5, NDicka 6; Karsdorp 5.5, Sanches SV, Aouar 5.5, Cristante 7, Zalewski 5; El Shaarawy 5, Lukaku 7.5. Paredes 6.5, Spinazzola 6, Dybala 6.5, Bove 6, Belotti SV. All. Mourinho 6.