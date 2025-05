Il Sunderland è promosso in Premier League. Decisiva la vittoria nel playoff contro lo Sheffield per 1-2 nel finale. I black cats tornano nella massima serie inglese e questo riguarda anche la Roma; infatti, con la promozione diretta, come riporta Filippo Biafora, alla Roma andranno 18 milioni + 6 di bonus – 2 facili e 4 dipendenti dalla permanenza in Premier del Sunderland. Incluso, inoltre, un 10% sulla futura plusvalenza.